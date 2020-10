In arrivo nuove misure anti-covid, l'ipotesi di un coprifuoco dalle 22 (Di sabato 17 ottobre 2020) Previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi. Intesa raggiunta tra le forze di maggioranza sulla manovra con misure economiche ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 ottobre 2020) Previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm, al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi. Intesa raggiunta tra le forze di maggioranza sulla manovra coneconomiche ...

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Patri_Marci : @StessaSono In arrivo nuove restrizioni a secondo le regioni,per il momento è scongiurato un nuovo #lockdown #buondi a te - AaronHLandau : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ??????3000 casi in un giorno, nuove misure in arrivo (mascherina nei luoghi chiusi). ????Decapitato professo… - mauriziocanetta : #permattinieri ??????3000 casi in un giorno, nuove misure in arrivo (mascherina nei luoghi chiusi). ????Decapitato profe… - david26798190 : RT @Tg1Raiofficial: A #Milano sono in arrivo nuove misure restrittive. #COVID19 @RegLombardia -