Sono stati giorni difficili per Ilary Blasi e la famiglia Totti: il padre di Francesco, ex capitano giallorosso, è scomparso all'età di 73 anni allo Spallanzani di Roma, dopo aver contratto il Coronavirus. Ilary Blasi è sempre stata molto legata alla famiglia del marito: ha sempre sottolineato di avere un ottimo rapporto co Fiorella ed … L'articolo Ilary Blasi torna sui social: l'addio al papà di Totti proviene da www.meteoweek.com.

