Il video choc postato sui social, il modello è lo spietato Jihadi John (Di sabato 17 ottobre 2020) Il messaggio del killer: "Ho giustiziato un cane che ha offeso il profeta. Un duro castigo vi aspetta" Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : video choc Calcio al gattino, il video choc: due denunce Adnkronos Adua Del Vesco, confessione choc sullo stupro: dubbi del web/ “Dove sono le lacrime?”

Adua Del Vesco confessa lo stupro subito quando aveva solo 12 anni, ma il suo racconto non convince il web. I dubbi degli utenti di Twitter.

Il video choc postato sui social, il modello è lo spietato Jihadi John

Il fantasma di Jiahdi John torna a terrorizzare l’Europa. Il modello a cui si è ispirato il ragazzo ceceno di 18 anni che ieri ha decapitato un professore di storia a pochi chilometri da Parigi è lo ...

