Il ritorno di Ford Ravenstock, specialista in suicidi (Di sabato 17 ottobre 2020) Tra i vari obiettivi della rifondata DOUbLe SHOt, c’è sempre stato quello di recuperare classici del fumetto italiano e opere di grande valore ormai introvabil. Dopo “Carriera Criminale di Clelia C.” del compianto Luigi Bernardi e di Grazia Lobaccaro, ecco la nuova edizione delle bizzarre vicende di un personaggio unico nel suo genere: Ford Ravenstock, specialista in suicidi. Scritto da Susanna Raule e disegnato da Armando Rossi, la prima storia dello “specialista in suicidi” ha vinto nel 2005 il Lucca Project Contest facendo molto parlare di sè. Ma chi è Ford Ravenstock? La sua creatrice, la persona che lo conosce meglio di ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Tra i vari obiettivi della rifondata DOUbLe SHOt, c’è sempre stato quello di recuperare classici del fumetto italiano e opere di grande valore ormai introvabil. Dopo “Carriera Criminale di Clelia C.” del compianto Luigi Bernardi e di Grazia Lobaccaro, ecco la nuova edizione delle bizzarre vicende di un personaggio unico nel suo genere:in. Scritto da Susanna Raule e disegnato da Armando Rossi, la prima storia dello “in” ha vinto nel 2005 il Lucca Project Contest facendo molto parlare di sè. Ma chi è? La sua creatrice, la persona che lo conosce meglio di ...

QuotidianPost : Il ritorno di Ford Ravenstock, specialista in suicidi - giovannicaprara : RT @La_Lettura: Frontiere spaziali: ipotesi di vite (aliene), «ritorno» su Venere. Su «la Lettura» oggi in anteprima nell’App articoli di @… - livia_capponi : RT @La_Lettura: Frontiere spaziali: ipotesi di vite (aliene), «ritorno» su Venere. Su «la Lettura» oggi in anteprima nell’App articoli di @… - CorriereCultura : RT @La_Lettura: Frontiere spaziali: ipotesi di vite (aliene), «ritorno» su Venere. Su «la Lettura» oggi in anteprima nell’App articoli di @… - HankHC91 : RT @La_Lettura: Frontiere spaziali: ipotesi di vite (aliene), «ritorno» su Venere. Su «la Lettura» oggi in anteprima nell’App articoli di @… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Ford Valentino Rossi al Rally di Monza, possibile partecipazione con pilota F1 AutoMotoriNews Questi fantasmi: letteratura e brividi. Il focus nell’App de «la Lettura»

Un viaggio intorno al mondo per ritornare a noi, all’Europa, toccando questioni calde aperte in tutto il globo, che si tratti delle elezioni ...

Sorpresa Explorer, il maxi Suv Usa ibrido plug-in sbarca in Europa

Arriva il super sport utility Ford. Lungo oltre 5 metri, sette posti e con motore benzina 3.0 V6 e propulsore elettrico da 102 Cv. Ecco la nostra prova ...

Un viaggio intorno al mondo per ritornare a noi, all’Europa, toccando questioni calde aperte in tutto il globo, che si tratti delle elezioni ...Arriva il super sport utility Ford. Lungo oltre 5 metri, sette posti e con motore benzina 3.0 V6 e propulsore elettrico da 102 Cv. Ecco la nostra prova ...