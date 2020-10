Il riepilogo della settimana di Gastronomika

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 ottobre 2020) Se il premio Nobel per la Pace va a un’organizzazione che promuove il cibo per tutti, non possiamo che essere entusiasti. Perché questo riconoscimento al Programma alimentare mondiale, che ha sede a Roma e solo nell’ultimo anno ha fornito assistenza a quasi 100 milioni di persone in 88 paesi, riporta il cibo come diritto al centroscena. Da quando è diventato un oggetto economico, abbiamo perso il controllo sull’autentico significato di nutrimento indispensabile che ha per l’uomo. Il Nobel gli ridà questo valore, e sottolinea come il diritto all’alimentazione sia indispensabile per prevenire le guerre e migliorare le condizioni di pace. La fame è sfruttata come arma, e questo dovrebbe farci riflettere ogni giorno sulle nostre scelte alimentari che hanno trasformato ciò che mangiamo in un business. ...