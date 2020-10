Il revival di Dexter non sarà una nuova stagione “ma un finale diverso” per la serie (Di sabato 17 ottobre 2020) Il revival di Dexter non sarà una nuova stagione. Smorza l’entusiasmo dei fan lo showrunner Clyde Phillips che ha sottolineato il fatto che questa che presto entrerà in produzione non è proprio la stagione nove della serie Showtime bensì sarà un’altra occasione per loro per scrivere il finale mentre per i fan è una sorta di sliding door che permetterà loro di vedere cosa sarebbe successo a Dexter se la sua scelta fosse stata un’altra. Inutile dire che le parole di Phillips aprono così un ventaglio di opportunità nella scelta dei momenti da ricalcare ma anche sul possibile cast presente in questo revival di Dexter. Lo showrunner Clyde ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Ildinon sarà una. Smorza l’entusiasmo dei fan lo showrunner Clyde Phillips che ha sottolineato il fatto che questa che presto entrerà in produzione non è proprio lanove dellaShowtime bensì sarà un’altra occasione per loro per scrivere ilmentre per i fan è una sorta di sliding door che permetterà loro di vedere cosa sarebbe successo ase la sua scelta fosse stata un’altra. Inutile dire che le parole di Phillips aprono così un ventaglio di opportunità nella scelta dei momenti da ricalcare ma anche sul possibile cast presente in questodi. Lo showrunner Clyde ...

