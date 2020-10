"Il passero solitario". Impensabile fuorionda su Canale 5: la lezione di Paolo Bonolis ad Alfonso Signorini, attimi di imbarazzo (Di sabato 17 ottobre 2020) Irruzione di Paolo Bonolis al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5, la puntata è quella di venerdì 16 ottobre. Irruzione fuorionda, quella di Bonolis. Già, perché durante la pubblicità, Alfonso Signorini ha ricevuto una sua telefonata. Il punto è che poco prima, il conduttore del Gf Vip, aveva definito Guenda Goria "il passero solitario che se ne sta da sola sull'albero". Citazione di Giacomo Leopardi, ma citazione errata. Tanto che Bonolis, appunto, ha telefonato a Signorini per comunicarglielo. E Signorini lo ha candidamente confessato: "Mi ha chiamato Paolo, mi ha fatto una reprimenda: il passero ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Irruzione dial Grande Fratello Vip, il reality di5, la puntata è quella di venerdì 16 ottobre. Irruzione, quella di. Già, perché durante la pubblicità,ha ricevuto una sua telefonata. Il punto è che poco prima, il conduttore del Gf Vip, aveva definito Guenda Goria "ilche se ne sta da sola sull'albero". Citazione di Giacomo Leopardi, ma citazione errata. Tanto che, appunto, ha telefonato aper comunicarglielo. Elo ha candidamente confessato: "Mi ha chiamato, mi ha fatto una reprimenda: il...

