IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 anticipazioni | arriva STEFANIA!

La famiglia Cattaneo sembra ancora non trovare pace e ad aggiungere benzina sul fuoco sarà l'arrivo non tanto desiderato della zia Ernesta (Pia Engleberth). Le anticipazioni de Il PARADISO DELLE SIGNORE ci dicono infatti che Luciano (Giorgio Lupano) potrebbe continuare ancora a vivere in casa insieme a Silvia (Marta Richeldi), nonostante il loro amore sia ormai finito da tempo: l'arrivo della zia Ernesta metterà sottosopra la vita del ragioniere poiché la moglie gli chiederà di rimanere ancora per un po' di tempo vista la presenza della parente.Leggi anche: Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: Christoph scopre il mistero di Ariane (che lo inganna)Gli spoiler ci dicono che l'adorata Ernesta, nel tornare a Milano, porterà insieme a lei ...

