Il Papa incontra i carabinieri di San Pietro: 'Grazie per la vostra pazienza con i preti, ogni mattina vi saluto col cuore' (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Papa ha oggi ricevuto in Vaticano i carabinieri della Compagnia Roma San Pietro e li ha ringraziati della loro pazienza con le persone che si recano in Vaticano e fanno domande, e 'anche con i ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilha oggi ricevuto in Vaticano idella Compagnia Roma Sane li ha ringraziati della lorocon le persone che si recano in Vaticano e fanno domande, e 'anche con i ...

leggoit : Il Papa incontra i carabinieri di San Pietro: «Grazie per la vostra pazienza con i preti, ogni mattina vi saluto co… - Giada31660018 : Ogni volta che mi incontra mi fissa con quello sguardo arrabbiato/disgustato, però quando c'è la presenza di mio papà non mi fissi così eh - NotaioPiaMoccia : IL NOTAIO PER PAPA FRANCESCO “La vostra presenza nella dialettica della contrattazione è il sigillo non solo della… - erbabrianza : Da @LaProvinciaDiCO: Il Papa incontra i familiari di don Roberto «Ha dato la vita per i poveri»… - lucia_lucchini : Il Papa incontra i familiari di don Roberto «Ha dato la vita per i poveri» -