Il Napoli ritarda la presentazione del ricorso contro la sentenza Giudice Sportivo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 ottobre 2020) Sembrava che gli avvocati delpotessero depositare già oggi ilalladelin relazione a Juve-mai giocata, mentre invece alla fine hanno preferito attendere ancora, “giusto il tempo dillare ed eventualmente arricchire di altri elementi utili la versione definitiva”, scrive il Corriere dello Sport. Iltace, ma ovviamente non ci sta e farà di tutto per dimostrare di avere esclusivamente rispettato i dettami delle Asl trasmessi via Pec. La difesa del club azzurro, affidata all’avvocato Grassani, sosterrà la ferma volontà deldi andare a giocare a Torino, provando a chiedere l’autorizzazione all’Asl fino alla domenica ...