Il Napoli commenta sul suo sito la vittoria per 4-1 sull'Atalanta al San Paolo. "Il pomeriggio è tutto azzurro e lungo in questo luminoso sabato di autunno. In mezzora il Napoli avvolge la Dea e trasforma il San Paolo nell'Olimpo del calcio. Il treno dei desideri viaggia subito verso Messico e Nuvole, nel cielo tolteco del Chucky Lozano che infila la sua prima doppietta d'autore. Un sinistro rapace e poi un meraviglioso destro a rientrare che incornicia un gol da campione. Il Napoli non si ferma, accelera e mette la quarta. Politano mira l'angolo di convergenza e scaglia una freccia sotto la traversa. E poi, prima che si chiuda il sipario dell'intervallo, la V di Victor fiammeggia nell'Arena per il primo graffio in ...

