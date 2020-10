Il mistero delle 1 660 terapie intensive pronte all’uso che le Regioni non hanno ancora attivato

Leggi su tpi

(Di sabato 17 ottobre 2020) In Italia ci sono 1.660 ventilatori di terapia intensiva pronti all’uso ma mai attivati dalle: 183 sono in Campania, 345 in Emilia-Romagna, 249 in Lombardia. Il commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha invitato con una lettera i governatori ad attivarli al più presto per potenziare al massimo il sistema di difesa in vista della stagione invernale. A quanto si apprende, il Governo è pronto a inviare allealtri 1.500 ventilatori, ma prima vuole vedere almeno attivati quelli già distribuiti. Prima della pandemia in Italia si contavano complessivamente 5.179 posti letto in terapia intensiva. A partire da marzo la flotta si è progressivamente allargata: lo Stato ha inviato finora sul territorio 3.109 nuovi ventilatori, che avrebbero dovuto portare quindi il totale dei posti letto a ...