Il Milan vince il derby | Lazio asfaltata dalla Sampdoria

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ilil2-1, lacrolla a Marassi contro la(3-0. Questi i risultati delle due partite valide per la quarta giornata di serie A disputate alle ore 18. Ibrahimovic show a San Siro. Zlatan sblocca il risultato al 13' sulla respinta del calcio di rigore che Handanovic gli aveva parato. Penalty provocato da Kolarov per un fallo sul centravanti svedese. Tre minuti più tardi raddoppia su assist di Leao. Alla mezz'ora accorcia Lukaku.in testa alla classifica a punteggio pienoLaperde nettamente, contro una grande Samp, e resta a 4 punti in classifica. Prima mezz'ora senza grandi occasioni, poi sblocca Quagliarella di testa. A fine primo tempo arriva il raddoppio di uno scatenato Augello. Nella ripresa timida reazione dei ...