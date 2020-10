Il metodo Madrid | Prevediamo i focolai usando le fognature Così facciamo mini-lockdown

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Ala situazione sta migliorando, ma non per merito del governo. Quando combatti il coronavirus devi mettere in conto 10-15 giorni per valutare l’effetto dei provvedimenti. Ciò che vediamo oggi è il frutto del nostro lavoro: invece di chiudere l’intera regione, la Comunidad diaveva limitato iad aree più piccole, solo dove il virus circolava, lasciando le altre libere. Più difficile, certo, ma più efficace e meno costoso”. Isabel Diaz Ayuso è la presidente della Regionee racconta al Corriere della Sera la sua esperienza. Esiste un?«Misuriamo il virus nelle acque reflue. Abbiamo capito che sopra una certa soglia, entro 48 ore esploderà un ...

Corriere della Sera

