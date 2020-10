Il lato oscuro del glitter: inquina laghi e fiumi (Di sabato 17 ottobre 2020) Il glitter fa subito party, ma per l'ambiente c'è poco da festeggiare. Si tratta a tutti gli effetti di microplastiche "pronte all'uso", che finiscono negli scarichi e poi nei corsi d'acqua ogni volta ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilfa subito party, ma per l'ambiente c'è poco da festeggiare. Si tratta a tutti gli effetti di microplastiche "pronte all'uso", che finiscono negli scarichi e poi nei corsi d'acqua ogni volta ...

Anche i piccoli brillantini per il makeup, sia quelli di plastica sia quelli biodegradabili, hanno un impatto ambientale: finiscono nei corsi d'acqua e li danneggiano ...

Il lato oscuro di Hollywood: il fenomeno del “casting cieco”

Hollywood Casting Cieco: Il cinema da sempre seleziona attori bianchi per impersonare ruoli di minoranze etniche differenti. Da Gal Gadot a Leonardo Dicaprio, ecco alcuni esempi di casting cieco che h ...

