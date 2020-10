Il Governo accelera sulle misure anti-Covid Speranza | “Possibile stretta su orari movida”

Leggi su newsmondo

(Di sabato 17 ottobre 2020) Terminato il vertice fra, Regioni e Cts.: “Pronti a farci carico delle attività limitate o chiuse”. ROMA – E’ terminato il vertice fra, Regioni e Cts. Un incontro che è servito per iniziare a mettere nero su bianco le prossimecontro il coronavirus. Come riportato da La Repubblica, la maggioranza starebbe valutando un decreto legge da affiancare a quello della manovra percipare alcuneurgente, come l’estensione della Cig e nuove regole per lo smart working. Una corsa contro il tempo, quindi, da parte della maggioranza. A prevalere sembra essere la linea del Pd, ma i governatori chiedono del tempo per quanto riguarda le chiusure.: “Pronti ad aiutare le ...