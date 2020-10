Il giudice Sandulli e il verdetto che scotta (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA - Il trambusto mediatico era riuscito a evitarlo persino nell'estate 2006, quando incardinò il processo di appello per lo scandalo di calciopoli che portò alla retrocessione in B della Juve e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA - Il trambusto mediatico era riuscito a evitarlo persino nell'estate 2006, quando incardinò il processo di appello per lo scandalo di calciopoli che portò alla retrocessione in B della Juve e ...

calciomercatoit : #JuventusNapoli, il giudice #Sandulli può essere ricusato: #Palazzi o #Pappa in corsa per valutare il ricorso azzur… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CorSport -Juventus-Napoli, il giudice Sandulli ha violato il dovere di… - ilbianconerocom : Dall'amicizia con #Mennea al padre che salvò la #Lazio: chi è il giudice #Sandulli - ilnapolionline : CdS Ed. Campania - 'Napoli/Gasperini è prova di forza. Sandulli il giudice del verdetto che scotta' -… - JSeMeNeVanto : RT @CalcioFinanza: Juve-Napoli, rischio ricusazione per il giudice d’appello #Sandulli -