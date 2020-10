Il Giro d’Italia tira un sospiro di sollievo: effettuati 512 tamponi, nessun positivo al coronavirus (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo le polemiche dei giorni scorsi, a seguito della positività al coronavirus di tre ciclisti e 8 membri dello staff delle squadre ed il conseguente ritiro di due di queste, gli organizzatori del Giro d’Italia hanno deciso di correre ai ripari. Nella serata di ieri sono stati effettuati negli hotel delle squadre ben 512 tamponi e, fortunatamente, nessuno è risultato positivo. “In accordo con l’UCI e con le squadre al Giro d’Italia, Rcs Sport ha sottoposto queste ultime a ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo UCI, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana. Nell’eventualità di un risultato ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo le polemiche dei giorni scorsi, a seguito della positività aldi tre ciclisti e 8 membri dello staff delle squadre ed il conseguente ritiro di due di queste, gli organizzatori deld’Italia hanno deciso di correre ai ripari. Nella serata di ieri sono statinegli hotel delle squadre ben 512e, fortunatamente,o è risultato. “In accordo con l’UCI e con le squadre ald’Italia, Rcs Sport ha sottoposto queste ultime a ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo UCI, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana. Nell’eventualità di un risultato ...

