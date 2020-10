Il Garante per l’infanzia di Palermo: «Far sbarcare i minori dalle navi quarantena» (Di sabato 17 ottobre 2020) Diakite Abou aveva 15 anni: partito dalla Costa d’Avorio, arrivato in Libia, ha attraversato il Mediterraneo. È stato salvato da Open Arms e poi imbarcato sulla «nave quarantena» Allegra. Il 29 settembre è finito d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo, ma era già troppo tardi: ha perso la vita. «Il medico legale si è riservato 90 giorni per consegnare la perizia. Per ora ha detto solo che c’era una setticemia molto avanzata», dice Alessandra Puccio, sociologa nominata tutrice del ragazzo dal … Continua L'articolo Il Garante per l’infanzia di Palermo: «Far sbarcare i minori dalle navi quarantena» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 ottobre 2020) Diakite Abou aveva 15 anni: partito dalla Costa d’Avorio, arrivato in Libia, ha attraversato il Mediterraneo. È stato salvato da Open Arms e poi imbarcato sulla «nave» Allegra. Il 29 settembre è finito d’urgenza all’ospedale Cervello di, ma era già troppo tardi: ha perso la vita. «Il medico legale si è riservato 90 giorni per consegnare la perizia. Per ora ha detto solo che c’era una setticemia molto avanzata», dice Alessandra Puccio, sociologa nominata tutrice del ragazzo dal … Continua L'articolo Ilper l’infanzia di: «Far» proviene da il manifesto.

nerosolari : RT @joepie1976: E quando è tutto un paese, dalla popolo alle forze dell’ordine, protestano per la vera emergenza in Italia che parte da que… - Vincenzolucci4 : @cgilnazionale Maurizio, si è necessario attivare un confronto, ma per discutere sulla democrazia interna alla CGI… - Rosskitty77 : Eh??? '...io quale Presidente della Repubblica sono Garante della coesione nazionale...'. Mi sono persa il passaggi… - valeriodistefan : Il Garante della Privacy multa per 80.000 euro l’Azienda Ospedaliera “Cardarelli” di Napoli - joepie1976 : E quando è tutto un paese, dalla popolo alle forze dell’ordine, protestano per la vera emergenza in Italia che part… -

Ultime Notizie dalla rete : Garante per Garante Infanzia, una "sveglia" per Fico e Casellati Vita Conto corrente, l'ennesima fregatura. Tassato il bonus cashback

In questi giorni si fa un gran parlare del famoso bonus cashback: il premio accreditato sul conto corrente dei virtuosi del bancomat.

"Garante dei minori già proposto". Turi (Sei Forte Papà) ai Cinquestelle: "Le fazioni politiche uniscano le forze"

Il presidente dell'associazione risponde ai consiglieri comunali del Movimento Quarato e Fatigato. L'ordine del giorno che ipotizzavano di proporre è stato già presentato ...

In questi giorni si fa un gran parlare del famoso bonus cashback: il premio accreditato sul conto corrente dei virtuosi del bancomat.Il presidente dell'associazione risponde ai consiglieri comunali del Movimento Quarato e Fatigato. L'ordine del giorno che ipotizzavano di proporre è stato già presentato ...