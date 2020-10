Il dottor Samer Cheaib ha postato una foto che dovreste vedere perché è molto bella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Lui si chiamaed è un ginecoloco di Dubai. Sul suo profilo Instagram è apparsa unache è stata condivisa migliaia di volte. Un neonato prova a togliergli la mascherina e lui sorride. Nel momento in cui la pandemia di coronavirus sta registrando un numero crescente di contagiati in tutto il modo, ladiha la potenza dell’immediatezza. Perché se è vero che è il momento di tenere alta la guardia portando la mascherina, rispettando le distanze e seguendo le disposizioni in vigore nei singoli Paesi per evitare il contagio, lo è altrettanto che la speranza di arrivare a vincere la battaglia contro virus è viva e forte. E allora ecco che questa, condivisa sui social, è diventata un messaggio. ...