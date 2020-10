Il diario di quarantena di Federica Pellegrini: “mi sono svegliata che mi stavano trapanando la testa” [VIDEO] (Di sabato 17 ottobre 2020) Continua il diario di quarantena di Federica Pellegrini: la campionessa italiana di nuoto sta raccontando la sua convivenza col coronavirus, tra atroci mal di testa, febbre, tachipirina e i suoi amati cani. “Stanotte mi sono svegliata che mi stavano trapanando la testa e avevo 37.7 di febbre. Ho preso una tachipirina e ho sudato tantissimo. Adesso va molto meglio, i dolori sono passati e va meglio anche col mal di gola e la tosse“, ha raccontato la Divina nelle sue storie Instagram in compagnia dei suoi inseparabili cani. Federica Pellegrini ed il coronavirus: il diario di quarantena della Divina, Day2 VIDEOL'articolo Il ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Continua ildidi: la campionessa italiana di nuoto sta raccontando la sua convivenza col coronavirus, tra atroci mal di testa, febbre, tachipirina e i suoi amati cani. “Stanotte miche mila testa e avevo 37.7 di febbre. Ho preso una tachipirina e ho sudato tantissimo. Adesso va molto meglio, i doloripassati e va meglio anche col mal di gola e la tosse“, ha raccontato la Divina nelle sue storie Instagram in compagnia dei suoi inseparabili cani.ed il coronavirus: ildidella Divina, Day2L'articolo Il ...

Ultime Notizie dalla rete : diario quarantena Federica Pellegrini, diario quarantena: «Meno dolori e zero febbre» Il Mattino Mamme coraggio e la quarantena

In un libro a cura di Gaia Simonetti il racconto del dolore che si fa coraggio anche durante i difficili mesi della quarantena. Protagoniste: le mamme.

Covid, Valentino Rossi sms a Federica Pellegrini: «Io, te, Ronaldo, Ibra: il virus colpisce il top!»

Rossi positivo al coronavirus: «Sono ancora nervoso, mi sento come con un’influenzona». La nuotatrice: «Avevo 37,8 di febbre, ora un po’ di tosse» ...

