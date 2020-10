Il Covid «corre», due morti a Bergamo Gli ospedali si attivano ma non riducono (Di sabato 17 ottobre 2020) Non succedeva dal 20 settembre scorso. Il «Papa Giovanni» si sta organizzando per far fronte alla nuova emergenza: «Ma non taglieremo l’attività ordinaria». Più posti anche negli altri presidi. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 ottobre 2020) Non succedeva dal 20 settembre scorso. Il «Papa Giovanni» si sta organizzando per far fronte alla nuova emergenza: «Ma non taglieremo l’attività ordinaria». Più posti anche negli altri presidi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid corre Covid, non solo Campania: il virus corre anche in Umbria e Liguria Il Messaggero Covid: nel Lazio con record 28mila tamponi individuati 994 nuovi positivi, 12 morti (3)

Nella Asl Roma 5 sono 55 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di cinque casi con un collegamento ad un battesimo, in corso indagine epidemiologica. Dodici i casi con un collegamento familiare o ...

Covid a Napoli, contagi record tra gli operatori sanitari: stop a visite e ricoveri in ospedale

Ospedali pieni, contagi in aumento e virus che inizia a serpeggiare pericolosamente anche negli ospedali sia nelle Covid unit che negli altri nosocomi. Sono già quattro o cinque i ...

