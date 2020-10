Il Covid chiuderà le sale cinematografiche? Hollywood e l’economica tentazione dello streaming. E Disney ormai lo fa già (Di sabato 17 ottobre 2020) E se i grandi distributori Hollywoodiani optassero per lo streaming escludendo definitivamente le sale cinematografiche? È l’interrogativo, con relativa riflessione ed esposizione di alcune ipotesi, che si pone il Financial Times. Testata più attenta a far quadrare conti e far fruttare dividendi invece di rincorrere la nostalgia estetica e culturale dell’abitudine di vedere i film al cinema. Intanto il problema, come oramai siamo abituati a spiegare da mesi, si chiama coronavirus o se volete Covid (ricordiamo che i due termini non sono sinonimi ndr). Sappiamo che le sale di tutto il mondo hanno chiuso i battenti durante il tremendo lockdown primaverile che ha sferrato un durissimo colpo a produttori, distributori e soprattutto esercenti del mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) E se i grandi distributoriiani optassero per loescludendo definitivamente le? È l’interrogativo, con relativa riflessione ed esposizione di alcune ipotesi, che si pone il Financial Times. Testata più attenta a far quadrare conti e far fruttare dividendi invece di rincorrere la nostalgia estetica e culturale dell’abitudine di vedere i film al cinema. Intanto il problema, come oramai siamo abituati a spiegare da mesi, si chiama coronavirus o se volete(ricordiamo che i due termini non sono sinonimi ndr). Sappiamo che ledi tutto il mondo hanno chiuso i battenti durante il tremendo lockdown primaverile che ha sferrato un durissimo colpo a produttori, distributori e soprattutto esercenti del mondo ...

FQMagazineit : Il Covid chiuderà le sale cinematografiche? Hollywood e l’economica tentazione dello streaming. E Disney ormai lo f… - Deiana_Luca9 : #Speranza ha deciso di tenere su il morale sentenziando che chi chiuderà riceverà ristoro e risarcimenti #Covid_19 - FranceBoe : @lapoelkann_ Non si chiuderà. A meno di accettare l'idea che anziché morire di Covid, si morirà di fame. Chi ha poc… - GabryIovine : @riktroiani @emilioaurilia Il punto è che se non seguiamo le regole, egualmente si chiuderà tutto per Covid generale! - MelchiorreG : Covid-19 Vincenzo de Luca nel weekend di Halloween si chiuderà tutto co... -