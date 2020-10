Il Coronavirus e la distinzione tra corsa e attività motoria | “Siamo specialisti nel complicarci la vita”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Il virus sta riprendendo forza. Il primum movens sono i contagi. Il resto sono conseguenze“: lo spiega Luciano Gattinoni, decano degli anestesisti rianimatori italiani, in un’intervista al Fatto quotidiano.Le misure adottate con l’ultimo Dpcm serviranno? “Se verranno rispettate, sì. Al di là di leggi e decreti, se io so che devo finire in un posto chiuso, affollato, poco areato, in mezzo a gente che parla, canta e balla, devo sapere anche che le probabilità di prendere il Covid se c’è un ‘super diffusore’ sono molto elevate. Non è questione di feste da 6, da 8 o 25 persone: bisogna creare queste piccole consapevolezze. Come si fa? Serve una campagna di informazione che spieghi alle persone cosa fare nella pratica“. “Un esempio. Bisogna dire alla signora che va a fare la spesa che se ...