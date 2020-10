Il coprifuoco serve davvero? Per gli esperti mancano le evidenze scientifiche: «Però ha funzionato il lockdown: può farlo anche una semi-chiusura» (Di sabato 17 ottobre 2020) Con i casi di Coronavirus in aumento, l’Europa si avvia verso un nuovo, parziale lockdown, tra chiusure, limiti agli assembramenti e coprifuochi. In Francia sono tornate la autocertificazioni per le uscite dalle 21 mentre nel Regno Unito il governo ha predisposto la chiusura dei bar e dei ristoranti dalle 22 nelle zone a rischio. Con l’ultimo dpcm il governo italiano ha permesso ai bar e ai ristoranti di rimanere aperti fino alla mezzanotte, anche se dalle 21 in poi non potranno far sostare i clienti fuori dal locale. In Campania invece, il governatore De Luca ha annunciato di voler introdurre il coprifuoco a partire dalle 22 la notte di Halloween. Ma il coprifuoco e la chiusura anticipata dei locali, valutata per il prossimo Dpcm del governo italiano, è diventata una ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Con i casi di Coronavirus in aumento, l’Europa si avvia verso un nuovo, parziale, tra chiusure, limiti agli assembramenti e coprifuochi. In Francia sono tornate la autocertificazioni per le uscite dalle 21 mentre nel Regno Unito il governo ha predisposto ladei bar e dei ristoranti dalle 22 nelle zone a rischio. Con l’ultimo dpcm il governo italiano ha permesso ai bar e ai ristoranti di rimanere aperti fino alla mezzanotte,se dalle 21 in poi non potranno far sostare i clienti fuori dal locale. In Campania invece, il governatore De Luca ha annunciato di voler introdurre ila partire dalle 22 la notte di Halloween. Ma ile laanticipata dei locali, valutata per il prossimo Dpcm del governo italiano, è diventata una ...

riotta : Ondata #coronavirus tragicamente sottovalutata #Italia in estate con dabbenaggine mista a ignoranza e mediocrità po… - tetraminopo : @eccoda @ilpost il coprifuoco serve per evitare la circolazione delle persone e quindi cercare di ridurre la circol… - SaraCarow : Io ancora non ho capito se si farà e soprattutto a cosa serve il #coprifuoco alle 22:00. Chi viaggia con mezzi pubb… - Deborah97527544 : RT @Deborah97527544: @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Non serve nessuna riforma fiscale ! Sta andando tutto a rotoli! Negozi aperti?Fabbrich… - Deborah97527544 : @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Non serve nessuna riforma fiscale ! Sta andando tutto a rotoli! Negozi aperti?Fabbr… -