Il bottino della Lega in Veneto: 524mila euro al mese per 5 anni a consiglieri e giunta di Zaia. Così il partito ipoteca il futuro della Regione (Di sabato 17 ottobre 2020) VENEZIA – La Lega, che in Veneto ha fatto man bassa di seggi e di poltrone, sarà ricoperta d’oro nei prossimi cinque anni. I consiglieri regionali eletti, a cui vanno aggiunti sette assessori, riceveranno complessivamente un emolumento di 524mila euro mensili, comprensivo di indennità di carica, indennità di funzione e rimborso delle spese per l’esercizio del mandato. Il che equivale a 6 milioni 292 mila euro all’anno, 31 milioni e mezzo di euro nell’arco della legislatura. Soldi che finiscono in tasca agli interessati, ma che saranno in parte usati anche per l’attività politica, visto che dai consiglieri agli assessori, fino al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) VENEZIA – La, che inha fatto man bassa di seggi e di poltrone, sarà ricoperta d’oro nei prossimi cinque. Iregionali eletti, a cui vanno aggiunti sette assessori, riceveranno complessivamente un emolumento dimensili, comprensivo di indennità di carica, indennità di funzione e rimborso delle spese per l’esercizio del mandato. Il che equivale a 6 milioni 292 milaall’anno, 31 milioni e mezzo dinell’arcolegislatura. Soldi che finiscono in tasca agli interessati, ma che saranno in parte usati anche per l’attività politica, visto che daiagli assessori, fino al ...

