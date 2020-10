Icardi: «Il mio idolo è sempre stato Batistuta» – VIDEO (Di sabato 17 ottobre 2020) Mauro Icardi si è raccontato ai microfoni di DAZN parlando di chi era il suo idolo d’infanzia: Gabriel Omar Batistuta Mauro Icardi si è raccontato ai microfoni di DAZN parlando del suo idolo d’infanzia, Gabriel Omar Batistuta. Le sue parole. «Ovviamente come tutti i bambini avevo un idolo. L’ho sempre detto che il mio idolo da piccolo era Batistuta. Mi piaceva perchè era un giocatore che faceva gol, io ero un attaccante e mi piaceva per questo. Insistevo sempre con questa storia di Batistuta come mio idolo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Maurosi è raccontato ai microfoni di DAZN parlando di chi era il suod’infanzia: Gabriel OmarMaurosi è raccontato ai microfoni di DAZN parlando del suod’infanzia, Gabriel Omar. Le sue parole. «Ovviamente come tutti i bambini avevo un. L’hodetto che il mioda piccolo era. Mi piaceva perchè era un giocatore che faceva gol, io ero un attaccante e mi piaceva per questo. Insistevocon questa storia dicome mio» Leggi su Calcionews24.com

Gabriel Omar Batistuta Mauro Icardi si è raccontato ai microfoni di DAZN parlando del suo idolo d’infanzia, Gabriel Omar Batistuta. Le sue parole. «Ovviamente come tutti i bambini avevo un idolo. L’ho ...

