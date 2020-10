Ibrahimovic, il Covid è già un ricordo: doppietta da urlo nel derby di Milano (Di sabato 17 ottobre 2020) Ibrahimovic boom-boom: l’attaccante svedese del Milan ha superato il Coronavirus senza alcun tipo di ripercussione, e lo sta dimostrando nel derby di Milano dove ha segnato due gol in pochi minuti all’inizio del match. Il primo tempo si è concluso con il Milan in vantaggio 1-2 sull’Inter, che ha accorciato le distanze con Lukaku ed è ancora in partita. Ibrahimovic era risultato positivo al Covid il 24 settembre scorso, mentre il tampone negativo che ne ha certificato la guarigione risale al 9 ottobre, appena otto giorni fa. Una settimana di allenamento è bastata a Ibra per farsi trovare pronto al nuovo appuntamento. Adesso è a quota 4 reti stagionali.L'articolo Ibrahimovic, il Covid è già un ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020)boom-boom: l’attaccante svedese del Milan ha superato il Coronavirus senza alcun tipo di ripercussione, e lo sta dimostrando neldidove ha segnato due gol in pochi minuti all’inizio del match. Il primo tempo si è concluso con il Milan in vantaggio 1-2 sull’Inter, che ha accorciato le distanze con Lukaku ed è ancora in partita.era risultato positivo alil 24 settembre scorso, mentre il tampone negativo che ne ha certificato la guarigione risale al 9 ottobre, appena otto giorni fa. Una settimana di allenamento è bastata a Ibra per farsi trovare pronto al nuovo appuntamento. Adesso è a quota 4 reti stagionali.L'articolo, ilè già un ...

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Covid Ibrahimovic, il Covid è già un ricordo: doppietta da urlo nel derby di Milano Meteo Web Ibrahimovic da record: il più vecchio a segnare nel Derby di Milano

Grazie alla doppietta realizzata nel primo tempo, Zlatan Ibrahimovic diventa il giocatore più vecchio ad aver mai segnato in un Derby di Milano. Un altro record per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, ...

Inter-Milan 1-2, La Diretta raddoppio e doppietta per Ibra, Lukaku riapre il match

Calhanoglu e Castillejo alle spalle di Ibrahimovic. FOLLA DI TIFOSI Affollamento di tifosi, con mascherine ma senza distanziamento, per l'Inter e cortei in moto per il Milan, prima del derby. Lontano ...

