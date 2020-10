I messaggi di Vasco per Valentino Rossi e Federica Pellegrini | positivi al Coronavirus

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) Duediper, entrambial. Il rocker di Zocca si trova a Milano, alla ricerca della location perfetta per la realizzazione del suo nuovo video ma ha riservato un paio di pensieri per i suoi amici colpiti dal Covid-19. Su Instagram, il Blasco ha scritto ae a, incoraggiandoli a combattere in attesa di tempi migliori che arriveranno senza alcun dubbio. “Forza, arriveranno tempi migliori… presto!” è ilo diper; a ...