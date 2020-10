I deputati risultati positivi al coronavirus sono saliti a 14 (Di sabato 17 ottobre 2020) Sabato pomeriggio il deputato di Noi con l’Italia Maurizio Lupi ha detto di essere risultato positivo al coronavirus: sono quindi saliti a 14 i deputati contagiati, e secondo i giornali si sta discutendo se sospendere temporaneamente i lavori della Camera. Leggi su ilpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Sabato pomeriggio il deputato di Noi con l’Italia Maurizio Lupi ha detto di essere risultato positivo alquindia 14 icontagiati, e secondo i giornali si sta discutendo se sospendere temporaneamente i lavori della Camera.

