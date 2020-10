I 5 Stelle e l’illusione di poter “cambiare l’Europa da dentro”…

Leggi su ilparagone

(Di sabato 17 ottobre 2020) di Thomas Fazi. Duole constatare che anche gli esponenti più intelligenti del MoVimento 5sono ancora saldamente radicati nel paradigma fallimentare e senza speranza dell’altreuropeismo. Ne sono una dimostrazione le proposte economiche avanzata dalla frangia “dibattistiana” per gli Stati generali del M5S, che vedono al primo punto la trasformazione della BCE in una “vera” banca centrale. A questo punto è probabilmente inutile reiterare il fatto che la BCE non diventerà mai una “vera” banca centrale nella misura in cui questo implicherebbe una sua subordinazione ad un vero “Stato federale europeo”, la cui nascita, oltre ad essere inauspicabile – in quanto implicherebbe, nella migliore delle ipotesi, una “democrazia sovranazionale” a bassissima ...