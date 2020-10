Hockey pista | Serie A1 | Lodi | Sarzana e Grosseto vanno in testa! Bassano e Valdagno pareggiano

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) La seconda giornata dellaA1 di2020/2021 ha regalato nuovamente spettacolo ed emozioni. In attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Forte dei Marmi e Trissino, sei delle sette partite in programma si sono giocate portando importanti mutazioni alla classifica. In cima alla graduatoria a punteggio pieno ci sono, capaci di imporsi rispettivamente su Correggio (6-2, in casa), Scandiano (1-5, in trasferta) e Monza (3-4, sulladei brianzoli): per igiani grande prestazione di Mendez, autore di una tripletta, mentre per i liguri il trascinatore assoluto è stato Rossi, che si è reso firmatario di una doppietta, così come D’anna che invece è stato l’uomo ...