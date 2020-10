Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Vipiteno vince il big match contro Val Pusteria, Gherdeina passa su Fassa, male Ritten (Di sabato 17 ottobre 2020) Iniziato questa sera il terzo round della fase “Return-2-Play” di Alps League 2020-2021, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Il big match della giornata, tra Vipiteno e Val Pusteria, ha visto il successo di misura dei Broncos con il punteggio di 3-2. Nell’altro derby italiano, più precisamente ladino, Gherdeina si è imposta contro Fassa per 3-1. Brutta sconfitta invece per il Ritten, demolito 7-2 dal Salisburgo. Questi i risultati delle altre partite: Olimpija Lubiana-Linz 9-0, Klagenfurt-Jesenice 2-3, Feldkirch-Bregenzerwald 8-1, Lustenau-Kitzbuhel 3-1. Gherdeina-Fassa 3-1 Gherdeina ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Iniziato questa sera il terzo round della fase “Return-2-Play” di, torneo europeo disu. Il bigdella giornata, trae Val, ha visto il successo di misura dei Broncos con il punteggio di 3-2. Nell’altro derby italiano, più precisamente ladino,si è impostaper 3-1. Brutta sconfitta invece per il, demolito 7-2 dal Salisburgo. Questi i risultati delle altre partite: Olimpija Lubiana-Linz 9-0, Klagenfurt-Jesenice 2-3, Feldkirch-Bregenzerwald 8-1, Lustenau-Kitzbuhel 3-1.3-1...

Stasera 17 ottobre alle 20,30 arriva il Vicenza che in classifica è in vetta: non sarà facile, tuttavia lo Sportleale ha il dovere di provarci ...

Nuovo appuntamento al "Cotta Morandini", dove, alle 20,30, per la terza giornata di IHL 1 i padroni di casa della Bulldogs Valpellce ricevono il quotato Milano.

