Highlights e gol Pescara-Empoli 1-2, Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli Highlights e i gol di Pescara-Empoli 1-2, match valido per la terza giornata di Serie B 2020/2021. Gli ospiti passano subito in vantaggio dopo 6 minuti con il colpo di testa del difensore e capitano dell'Empoli, palla che finisce in rete, nulla da fare per Fiorillo. Il pareggio del Pescara arriva con il gran gol di Maistro. Doppio passo e sinistro ad incrociare sul primo palo, nulla da fare per Brignoli. Nella ripresa Moreo firma il 2-1 per l'Empoli con un colpo di testa.

