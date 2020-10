Highlights e gol Entella-Reggina, Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli Highlights e i gol di Entella-Reggina 1-1, match valevole per la terza giornata della Serie B 2020/2021. Liguri e calabresi si dividono la posta in palio, accade tutto nel secondo tempo: prima il vantaggio ospite con la punizione a segno di Crisetig, Menez sbaglia la palla del 2-0 e al 90′ su calcio di rigore Matteo Mancosu firma il pareggio che fa impazzire di gioia i padroni di casa. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Glie i gol di1-1, match valevole per la terza giornata della. Liguri e calabresi si dividono la posta in palio, accade tutto nel secondo tempo: prima il vantaggio ospite con la punizione a segno di Crisetig, Menez sbaglia la palla del 2-0 e al 90′ su calcio di rigore Matteo Mancosu firma il pareggio che fa impazzire di gioia i padroni di casa.

RaiSport : #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le int… - sportli26181512 : Hamilton Academical-St. Johnstone 3-5: Il St. Johnstone rifila 5 reti al Hamilton Academical nel match valido per l… - sportface2016 : VIDEO - #SerieB Gli highlights del pareggio tra #Entella e #Reggina - sportli26181512 : Augsburg-Lipsia 0-2: Ottimo successo in trasferta del Lipsia sull'Augsburg nel match valevole per la quarta giornat… - sportli26181512 : Friburgo-Werder Brema 1-1: E' pari e patta tra Friburgo e Werder Brema nel match valevole per la quarta giornata de… -