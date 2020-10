Harrison Ford accusa i politici per i cambiamenti climatici: "questa m..da ci ucciderà" (Di sabato 17 ottobre 2020) L'attore di Han Solo e Indiana Jones, Harrison Ford, attacca ancora una volta i politici e i leader mondiali, tra cui Donald Trump, perché non stanno facendo nulla contro i cambiamenti climatici. L'attore Harrison Ford si schiera contro i leader politici che negano i cambiamenti climatici, invitandoli a fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Da tempo l'attore è un attivista ambientale e ha più volte condannato i politici che volevano rendere il cambiamento climatico una questione "divisiva" per proteggere i propri interessi economici. L'attore che ha interpretato Han Solo ha accusato spesso i leader mondiali di non aver trovato ancora una soluzione contro una ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 ottobre 2020) L'attore di Han Solo e Indiana Jones,, attacca ancora una volta ie i leader mondiali, tra cui Donald Trump, perché non stanno facendo nulla contro i. L'attoresi schiera contro i leaderche negano i, invitandoli a fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Da tempo l'attore è un attivista ambientale e ha più volte condannato iche volevano rendere il cambiamento climatico una questione "divisiva" per proteggere i propri interessi economici. L'attore che ha interpretato Han Solo hato spesso i leader mondiali di non aver trovato ancora una soluzione contro una ...

mycroftpedia : capite adesso perché dico che il best Harrison Ford è quello di tesb - leganerd : Blade Runner: ecco i Funko POP! dedicati ai personaggi del primo film ? - michelegriggi : @letsbookorg credo che l'unico romanzo di cui mi è piaciuto di più il film sia Mosquito Coast interpretato da Harrison Ford. - clikservernet : Anne Heche su Harrison Ford “Dopo il mio coming out mi difese e si comportò da eroe” - Noovyis : (Anne Heche su Harrison Ford 'Dopo il mio coming out mi difese e si comportò da eroe') Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Harrison Ford Harrison Ford accusa i politici per i cambiamenti climatici: "questa m..da ci ucciderà" Movieplayer.it Harrison Ford accusa i politici per i cambiamenti climatici: "questa m..da ci ucciderà"

L'attore di Han Solo e Indiana Jones, Harrison Ford, attacca ancora una volta i politici e i leader mondiali, tra cui Donald Trump, perché non stanno facendo nulla contro i cambiamenti climatici. L'at ...

La follia in giallo (francese)

Pierre Lemaitre è un maestro. Già professore di letteratura, arriva tardi a quella che la biografia nel risvolto di copertina definisce “carriera di scrittore e sceneggiatore”. Aggiungo che, anche se ...

L'attore di Han Solo e Indiana Jones, Harrison Ford, attacca ancora una volta i politici e i leader mondiali, tra cui Donald Trump, perché non stanno facendo nulla contro i cambiamenti climatici. L'at ...Pierre Lemaitre è un maestro. Già professore di letteratura, arriva tardi a quella che la biografia nel risvolto di copertina definisce “carriera di scrittore e sceneggiatore”. Aggiungo che, anche se ...