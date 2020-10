Halloween ai Sedici Pini: altro che spavento, ti regaliamo il divertimento! (Di sabato 17 ottobre 2020) Scherzetto o dolcetto? Meglio un bell’acquisto (magari proprio qualcosa in tema con questa festa “paurosa”…) e, in regalo, un ingresso a Zoomarine! Un sogno? No, è la “magia” del Centro Commerciale Sedici Pini di Pomezia, che per quest’anno così particolare ha scelto di regalare un’emozione speciale ai più piccoli, senza rinunciare al divertimento per tutti. Quindi, dal momento che Halloween è diventato ormai un evento irrinunciabile anche in Italia, ecco che ai Sedici Pini si è scelto di rendere protagonisti della festa i bambini. Da oggi fino al 31 ottobre per qualunque acquisto nel Centro, riceverete in omaggio un ingresso bambino (fino a 12 anni) a Zoomarine, il più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020) Scherzetto o dolcetto? Meglio un bell’acquisto (magari proprio qualcosa in tema con questa festa “paurosa”…) e, in regalo, un ingresso a Zoomarine! Un sogno? No, è la “magia” del Centro Commercialedi Pomezia, che per quest’anno così particolare ha scelto di regalare un’emozione speciale ai più piccoli, senza rinunciare al divertimento per tutti. Quindi, dal momento cheè diventato ormai un evento irrinunciabile anche in Italia, ecco che aisi è scelto di rendere protagonisti della festa i bambini. Da oggi fino al 31 ottobre per qualunque acquisto nel Centro, riceverete in omaggio un ingresso bambino (fino a 12 anni) a Zoomarine, il più ...

CorriereCitta : Halloween ai Sedici Pini: altro che spavento, ti regaliamo il divertimento! - JohnHard3 : RT @AdriMCMLXI: Un lockdown di Natale rischia di costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Per questo il governo vaglia in queste… - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Un lockdown di Natale rischia di costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Per questo il governo vaglia in queste… - Giuggio72684862 : RT @AdriMCMLXI: Un lockdown di Natale rischia di costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Per questo il governo vaglia in queste… - neXtquotidiano : RT @AdriMCMLXI: Un lockdown di Natale rischia di costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Per questo il governo vaglia in queste… -

Ultime Notizie dalla rete : Halloween Sedici Covid, Natale a rischio lockdown. Le imprese: «Meglio subito» Il Mattino L'allarme delle aziende: meglio la stretta adesso che il lockdown a Natale

LO SCENARIOROMA Un lockdown di Natale rischia di costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Per questo il governo vaglia in queste ora la possibilità d'introdurre una serrata per ...

Covid, Natale a rischio lockdown. Le imprese: «Meglio subito»

Un lockdown di Natale rischia di costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Per questo il governo vaglia in queste ora la possibilità d’introdurre una serrata per Halloween così da ...

LO SCENARIOROMA Un lockdown di Natale rischia di costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Per questo il governo vaglia in queste ora la possibilità d'introdurre una serrata per ...Un lockdown di Natale rischia di costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Per questo il governo vaglia in queste ora la possibilità d’introdurre una serrata per Halloween così da ...