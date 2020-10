Hair, quando il musical diventa tribal rock (Di sabato 17 ottobre 2020) Hair, il musical (C) New York TimesDebutta a New York il 17 ottobre 1967, Hair, l’opera di James Rado e Gerome Ragni, che porta sul palco i valori della controcultura hippy Il sogno di una nuova era, quella dell’Acquario, in cui, “la pace guiderà i pianeti e l’amore dirigerà le stelle, in cui ci saranno Armonia e comprensione, Simpatia e fiducia abbondanti, Niente più falsità o derisioni”. Sono i versi di Aquarius, la canzone forse più famosa del musical Hair. Scritto da James Rado e Gerome Ragni nel 1965, e ispirato alle comunità hippy dei ragazzi dell‘East Village di New York, che hanno segnato un’intera epoca. Hair, il musical photo credits: webHair e il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020), il(C) New York TimesDebutta a New York il 17 ottobre 1967,, l’opera di James Rado e Gerome Ragni, che porta sul palco i valori della controcultura hippy Il sogno di una nuova era, quella dell’Acquario, in cui, “la pace guiderà i pianeti e l’amore dirigerà le stelle, in cui ci saranno Armonia e comprensione, Simpatia e fiducia abbondanti, Niente più falsità o derisioni”. Sono i versi di Aquarius, la canzone forse più famosa del. Scritto da James Rado e Gerome Ragni nel 1965, e ispirato alle comunità hippy dei ragazzi dell‘East Village di New York, che hanno segnato un’intera epoca., ilphoto credits: webe il ...

Hair è il prodotto di un’epoca ormai perduta e irripetibile ... Si conoscono nel 1964 e l’anno dopo sono già al lavoro insieme. Ma è nel 1966, quando Ragni si esibisce in un’opera dell’Open Theatre ...

Hair è il prodotto di un'epoca ormai perduta e irripetibile ... Si conoscono nel 1964 e l'anno dopo sono già al lavoro insieme. Ma è nel 1966, quando Ragni si esibisce in un'opera dell'Open Theatre ...