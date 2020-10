Guida Tv domenica 18 ottobre

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 17 ottobre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 L’Allieva 3×05-06 1a Tv ore 23:30 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 NCIS Los Angeles 11×12 1a Tvore 21:50 NCIS New Orleans 5×24 Finale di stagione 1a Tv ore 22:50 LaSportiva Rai 3ore 20:00 Che Tempo Che Fa Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint – Showore 21:30 Live Non è la D’Urso ore 1:20 Tg5 Italia 1ore 19:30 CSI New York 2×18-19 ore 20:30 CSI 13×1ore 21:30 Una spia e mezzaAction-comedy con Dwayne Johnson e Kavin Hart. Un agente della CIA, da ragazzo vittima di bullismo, recluta un ex compagno per una missione di spionaggio ore 23:40 Pressing Serie A Rete 4ore 20:30 Stasera Italia weekend – Infoore 21:30 Cast AwayL’aereo su cui vola Chuck Noland precipita. Miracolosamente si salva e ...