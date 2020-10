Guenda Goria, ecco chi è il suo amore più grande (che mamma Maria Teresa Ruta non approva) (Di sabato 17 ottobre 2020) Guenda Goria ha un amore misterioso e più grande di lei. Tanto che mamma Maria Teresa Ruta non approva: “Mi dispiace Guenda. Io vorrei che mia figlia vivesse la giovinezza che non ha mai vissuto. Vorrei che Guenda si divertisse e Telemaco ha una carta d’identità che non aiuta”, ha detto ieri sera alla figlia durante la puntata del grande Fratello Vip. “E’ una persona che ho conosciuto da poco, abbiamo condiviso dei momenti di difficoltà. Io sono uscita da una relazione molto lunga e ho ancora tante macerie dentro, così anche lui. Mi ha detto dalle macerie non si costruisce nulla. Prima di entrare nella casa abbiamo iniziato (a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020)ha unmisterioso e piùdi lei. Tanto chenon: “Mi dispiace. Io vorrei che mia figlia vivesse la giovinezza che non ha mai vissuto. Vorrei chesi divertisse e Telemaco ha una carta d’identità che non aiuta”, ha detto ieri sera alla figlia durante la puntata delFratello Vip. “E’ una persona che ho conosciuto da poco, abbiamo condiviso dei momenti di difficoltà. Io sono uscita da una relazione molto lunga e ho ancora tante macerie dentro, così anche lui. Mi ha detto dalle macerie non si costruisce nulla. Prima di entrare nella casa abbiamo iniziato (a ...

