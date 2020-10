Guenda Goria ammette la storia con Telemaco e risponde alla ex moglie | la reazione di Maria Teresa

(Di sabato 17 ottobre 2020)al Grande Fratello Vip 5 ha ammesso di avere unafuori con uomo più grande di lei di 17 anni, il famosoDell’Aquila di cui si è vociferava da giorni. QuandoRuta l’ha scoperto, la suanon è stata delle migliori e ha detto di non approvare del tutto questa relazione.exdiDurante la puntata andata in onda il 16 ottobre del GF VIP 5, Alfonso Signorini ha messo al correntedei gossip che la riguardano legati ad una sua presuntacon uomo di nome, che però sarebbe sposato. La ...

reservequestion : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi testa il livello di volgarità di Guenda Goria: “che bel pube” #GFVIP - Reberebby215 : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi testa il livello di volgarità di Guenda Goria: “che bel pube” #GFVIP - denidenise96 : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi testa il livello di volgarità di Guenda Goria: “che bel pube” #GFVIP - sdcsroberts : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi testa il livello di volgarità di Guenda Goria: “che bel pube” #GFVIP - zazoomblog : Grande Fratello Vip Guenda Goria frequenta un uomo sposato: Maria Teresa Ruta contraria - #Grande #Fratello… -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

Guenda Goria, figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, è da giorni nell’occhio del ciclone gossip per una presunta relazione con un uomo già sposato. Novella 2000 ha ...Oltre a Matilde Brandi , i concorrenti in nomination per la prossima puntata del Grande Fratello Vip in programma lunedì 19 ottobre sono ...