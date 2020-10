Grande Fratello Vip, presentato il nuovo concorrente. Dentro la casa: “Lo conosciamo” (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip che andranno a rivoluzionare le dinamiche interne: nella puntata di ieri è stato presentato il primo nuovo concorrente Iniziata da poco più di un mese, questa edizione del Grande Fratello Vip ha già visto due squalifiche e un abbandono. Questo e l’ormai quasi conferma ufficiale del suo … L'articolo Grande Fratello Vip, presentato il nuovo concorrente. Dentro la casa: “Lo conosciamo” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovi ingressi nelladelVip che andranno a rivoluzionare le dinamiche interne: nella puntata di ieri è statoil primoIniziata da poco più di un mese, questa edizione delVip ha già visto due squalifiche e un abbandono. Questo e l’ormai quasi conferma ufficiale del suo … L'articoloVip,illa: “Lo conosciamo” proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - katrina1868 : @GianniJ08 Mai guardato il Grande Fratello,neanche per un secondo! - fragmentsss : Qualcuno dica agli autori del Grande Fratello che se proprio dovevano scegliere un tronista di nome Andrea potevano… -