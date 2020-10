Grande Fratello VIP: lacrime nella casa per la nuova ondata di contagi da Coronavirus (Di sabato 17 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Italia e gli autori del Grande Fratello VIP 5 decidono di comunicare quello che sta succedendo in casa. La reazione dei concorrenti è stata molto forte dopo giorni in cui le liti in casa si sono susseguite per motivi davvero futili. In particolare è stato Massimiliano Morra a prendere nel peggiore dei modi la notizia. L’attore non ha trattenuto le lacrime dopo il comunicato degli autori del GF e ha avuto un vero e proprio crollo pensando ai suoi familiari che si trovano fuori dalla casa. E’ stato Tommaso Zorzi a tranquillizzarlo con le seguenti parole. “Devi stare tranquillo che andrà tutto bene. Certo, adesso però come possiamo litigare per un pezzo di pane sapendo cosa ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i casi diin Italia e gli autori delVIP 5 decidono di comunicare quello che sta succedendo in. La reazione dei concorrenti è stata molto forte dopo giorni in cui le liti insi sono susseguite per motivi davvero futili. In particolare è stato Massimiliano Morra a prendere nel peggiore dei modi la notizia. L’attore non ha trattenuto ledopo il comunicato degli autori del GF e ha avuto un vero e proprio crollo pensando ai suoi familiari che si trovano fuori dalla. E’ stato Tommaso Zorzi a tranquillizzarlo con le seguenti parole. “Devi stare tranquillo che andrà tutto bene. Certo, adesso però come possiamo litigare per un pezzo di pane sapendo cosa ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - FrancescoGall1 : RT @denisefontana4: STEFANIA: NON SO SE VE NE SIETE ACFORTI CHE SIAMO AL GRANDE FRATELLO, BENVENUTI AL GRANDE FRATELLO ???????? ?????? TUTTI CH… - serenaconte6 : @arcobaleno8_ C’era un sondaggio aperto del grande fratello su Instagram sui capelli di enock, la maggioranza ha vo… -