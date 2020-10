Grande Fratello Vip, Guenda Goria frequenta un uomo sposato: Maria Teresa Ruta contraria (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuove rivelazioni piccanti al ‘Grande Fratello Vip’. Nel corso della decima puntata Guenda Goria, che ha sempre sostenuto di essere single, è uscita allo scoperto, parlando per la prima volta dell’uomo misterioso, con cui ha iniziato una conoscenza prima di varcare la soglia della porta rossa. La figlia di Maria Teresa Ruta ha ammesso di aver instaurato un feeling particolare con un tale di nome Telemaco. Un interesse nato dopo la fine della precedente relazione di lei durata ben 14 anni. «Abbiamo condiviso momenti di difficoltà e abbiamo condiviso qualche cosa di molto particolare», ha spiegato la giovane ad Alfonso Signorini. leggi anche l’articolo —> Guenda ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuove rivelazioni piccanti al ‘Vip’. Nel corso della decima puntata, che ha sempre sostenuto di essere single, è uscita allo scoperto, parlando per la prima volta dell’misterioso, con cui ha iniziato una conoscenza prima di varcare la soglia della porta rossa. La figlia diha ammesso di aver instaurato un feeling particolare con un tale di nome Telemaco. Un interesse nato dopo la fine della precedente relazione di lei durata ben 14 anni. «Abbiamo condiviso momenti di difficoltà e abbiamo condiviso qualche cosa di molto particolare», ha spiegato la giovane ad Alfonso Signorini. leggi anche l’articolo —>...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Tale e Quale Show, Grande Fratello Vip 2020 | Dati Auditel 16 ottobre 2020 - njmrod : RT @fvnzioniamo: LA STANZA BLU È RIUSCITA A MANDARE IN NOMINATION COMODINO ZELLETTA SIETE VOI IL GRANDE FRATELLO SIETE VOI #gfvip -