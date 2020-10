Grande Fratello Vip: Francesco Oppini lancia una frecciatina a Barbara d’Urso mentre parla con Tommaso Zorzi? – VIDEO (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante la puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha trattato dello scherzo architettato da Tommaso Zorzi ai danni di Francesco Oppini. Una goliardata dall’esito tutt’altro che previsto, data la reazione di quest’ultimo che ha originato una discussione con Tommaso. I due concorrenti, legati da un’amicizia nata all’interno della casa, hanno però convenuto non fosse il caso di litigare e si sono riappacificati abbracciandosi. Una riappacificazione cui avrebbe contribuito il conduttore stesso, Alfonso, che ha sottolineato l’amicizia tra i due. Il comportamento del conduttore, infatti, è stato incensato, finita la puntata, da Tommaso e da Francesco, ... Leggi su trendit (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante la puntata andata in onda ieri sera delVip, Alfonso Signorini ha trattato dello scherzo architettato daai danni di. Una goliardata dall’esito tutt’altro che previsto, data la reazione di quest’ultimo che ha originato una discussione con. I due concorrenti, legati da un’amicizia nata all’interno della casa, hanno però convenuto non fosse il caso di litigare e si sono riappacificati abbracciandosi. Una riappacificazione cui avrebbe contribuito il conduttore stesso, Alfonso, che ha sottolineato l’amicizia tra i due. Il comportamento del conduttore, infatti, è stato incensato, finita la puntata, dae da, ...

