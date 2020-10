Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco confessa: ”A 12 anni ho subito uno stupro” (Di sabato 17 ottobre 2020) Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip ha svelato una drammatica confessione: a 12 anni pare che abbia subito uno stupro. Si tratta proprio di lei: la bellissima Adua Del Vesco che ha scelto di parlare e di svelare un dettaglio molto importante della sua vita. LA CONFESSIONE DI Adua DEL Vesco – Durante la … L'articolo Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco confessa: ”A 12 anni ho subito uno stupro” Leggi su dailynews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Una delle protagoniste delVip ha svelato una drammatica confessione: a 12pare che abbiauno stupro. Si tratta proprio di lei: la bellissimaDelche ha scelto di parlare e di svelare un dettaglio molto importante della sua vita. LA CONFESSIONE DIDEL– Durante la … L'articoloVip,Del: ”A 12houno stupro”

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - mashnene : antonella elia io ti amo da anni, lunedi fate vedere i video della stanza arancione che sparlano cattiverie, il gra… - Elena52199033 : RT @gioa1206: Secondo me sia Bettarini che Giulia Salemi non rientreranno. Hanno già fatto il grande fratello, neanche troppo tempo fa. Rim… -