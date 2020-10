Grande Fratello Vip 5, il dramma di Adua Del Vesco. "Ho subito violenza a 12 anni" (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ottobre 2020 " Al Grande Fratello Vip 5 , tra i tanti scontri al vetriolo, si affronta il dramma di Adua Del Vesco. E si aspetta l'arrivo di nuovi concorrenti, come preannuncia il conduttore ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ottobre 2020 " AlVip 5 , tra i tanti scontri al vetriolo, si affronta ildiDel. E si aspetta l'arrivo di nuovi concorrenti, come preannuncia il conduttore ...

Roma, 17 ottobre 2020 – Al Grande Fratello Vip 5, tra i tanti scontri al vetriolo, si affronta il dramma di Adua Del Vesco. E si aspetta l’arrivo di nuovi concorrenti, come preannuncia il conduttore ...

Gf Vip, Guenda Goria chi è l'uomo (separato) e più grande che ama. La Ruta: «Io non approvo»

L'amore misterioso di Guenda Goria arriva dall'Africa, Alfonso Signorini le chiede di parlarne durante la diretta Grande Fratello Vip: «E' una persona che ho conosciuto da ...

