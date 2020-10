Grande Fratello VIP 5: i nominati della decima puntata sono 4, quota rosa al top (Di sabato 17 ottobre 2020) Come è finita la puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 16 ottobre 2020? Ci si aspetta il famoso ingresso in casa di un nuovo concorrente ( che i vipponi hanno subito smascherato, anche se Signorini nega che sia Simone Susinna) che però alla fine non c’è stato. Solo nomination per chiudere in bellezza la serata con una parte di votazioni palesi e una invece fatta nel segreto del confessionale, Antonella Elia permettendo.Scopriamo quindi chi sono i nominati della decima puntata del Grande Fratello VIP 5. Grande FRATELLP VIP 5 decima puntata: I nominati DEL 16 OTTOBRE 2020 Si inizia con gli immuni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 ottobre 2020) Come è finita ladelVIP 5 in onda il 16 ottobre 2020? Ci si aspetta il famoso ingresso in casa di un nuovo concorrente ( che i vipponi hanno subito smascherato, anche se Signorini nega che sia Simone Susinna) che però alla fine non c’è stato. Soloon per chiudere in bellezza la serata con una parte di votazioni palesi e una invece fatta nel segreto del confessionale, Antonella Elia permettendo.Scopriamo quindi chidelVIP 5.FRATELLP VIP 5: IDEL 16 OTTOBRE 2020 Si inizia con gli immuni ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - Tomlinsonxangel : RT @fvnzioniamo: LA STANZA BLU È RIUSCITA A MANDARE IN NOMINATION COMODINO ZELLETTA SIETE VOI IL GRANDE FRATELLO SIETE VOI #gfvip - shakijra : RT @fvnzioniamo: LA STANZA BLU È RIUSCITA A MANDARE IN NOMINATION COMODINO ZELLETTA SIETE VOI IL GRANDE FRATELLO SIETE VOI #gfvip -