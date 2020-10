Gp Aragon qualifiche MotoGP: Quartararo dalle stalle alle stelle (Di sabato 17 ottobre 2020) Fabio Quartararo conquista le qualifiche della MotoGP al GP d’Aragon, e fin qui, niente di troppo strano. Ma la vera notizia è che “El Diablo” centra l’obiettivo non al pieno delle condizioni fisiche. Caduto pesantemente in FP3, il francese leader del mondiale ha rimediato una contusione alla coscia sinistra, che si è fatta sentire. Ma non è sufficiente a rallentarlo: con 1’47″076, Fabio arriva a mezzo secondo dal record della pista di Marc Marquez, datato 2015. Quartararo batte Maverick Vinales, in pole provvisoria fino alla bandiera a scacchi. Il catalano si conferma come maestro del giro lanciato, e si attende che riesca a concretizzare meglio in gara. Anche in ottica campionato, dove “Top Gun” è in piena ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Fabioconquista ledellaal GP d’, e fin qui, niente di troppo strano. Ma la vera notizia è che “El Diablo” centra l’obiettivo non al pieno delle condizioni fisiche. Caduto pesantemente in FP3, il francese leader del mondiale ha rimediato una contusione alla coscia sinistra, che si è fatta sentire. Ma non è sufficiente a rntarlo: con 1’47″076, Fabio arriva a mezzo secondo dal record della pista di Marc Marquez, datato 2015.batte Maverick Vinales, in pole provvisoria fino alla bandiera a scacchi. Il catalano si conferma come maestro del giro lanciato, e si attende che riesca a concretizzare meglio in gara. Anche in ottica campionato, dove “Top Gun” è in piena ...

