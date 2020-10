GP Aragon qualifiche Moto3: Fernandez cala il poker (Di sabato 17 ottobre 2020) Raul Fernandez si conferma il re delle qualifiche della Moto3 anche al GP d’Aragon. Il pilota spagnolo del team KTM Red Bull Ajo è alla sua quarta partenza al palo del 2020, con la speranza di tradurla in un piazzamento migliore del sesto posto, il massimo ottenuto finora. Intanto, può festeggiare il tempo di oggi, un bel 1’57″681. Ottima prestazione anche per Celestino Vietti, che affianca Fernandez in prima fila. Il pilota VR46, che ha rilanciato il suo mondiale dopo la vittoria di Le Mans, centra il secondo tempo grazie ad un ottimo passo ottenuto senza la scia. A chiudere la prima fila ci pensa il leader del mondiale, Alber Arenas. Lo spagnolo consegue il miglior crono nell’ultimo tentativo, con una strategia azzardata. Rientra in pista a meno di due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Raulsi conferma il re delledellaanche al GP d’. Il pilota spagnolo del team KTM Red Bull Ajo è alla sua quarta partenza al palo del 2020, con la speranza di tradurla in un piazzamento migliore del sesto posto, il massimo ottenuto finora. Intanto, può festeggiare il tempo di oggi, un bel 1’57″681. Ottima prestazione anche per Celestino Vietti, che affiancain prima fila. Il pilota VR46, che ha rilanciato il suo mondiale dopo la vittoria di Le Mans, centra il secondo tempo grazie ad un ottimo passo ottenuto senza la scia. A chiudere la prima fila ci pensa il leader del mondiale, Alber Arenas. Lo spagnolo consegue il miglior crono nell’ultimo tentativo, con una strategia azzardata. Rientra in pista a meno di due ...

